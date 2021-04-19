Тула, 19 апреля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Усилить контроль за выбросами промышленных предприятий призвал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Вопросы соблюдения предприятиями природоохранных требований обсуждались 16 апреля в ходе совещании с представителями промышленности на предприятии «ХайдельбергЦемент Рус» в пос. Новогуровском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В совещании принял участием министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, побывавший в Тульской области с рабочей поездкой.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Алексей Дюмин призвал усилить контроль за выбросами промышленных предприятий

Губернатор Алексей Дюмин, выступая на совещании, отметил, что повышение требований к комфорту и безопасности среды для жизни — один из важнейших факторов развития страны в ближайшие годы. Он напомнил, что направление «Экология» включено в национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». Президент РФ Владимир Путин отдельно указал на важность экологической повестки и в ходе рабочей встречи с Алексеем Дюминым в ноябре 2020 года.

«Тульская область — один из самых индустриально развитых регионов ЦФО. У нас на достаточно компактной территории сконцентрировано большое количество промышленных предприятий. И снижение уровня загрязнения воздуха — одно из необходимых условий для решения задачи повышения качества жизни людей, которую мы перед собой ставим в Программе развития области. Очень важно, чтобы с увеличением промышленных показателей и ростом производства состояние окружающей среды не ухудшалось», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава Минприроды Александр Козлов отметил, что Тульская область является одним из крупнейших промышленных центров в страны, что важно для экономики региона, однако не менее важны, в том числе для комфорта жителей, чистый воздух, чистые водоёмы.

«Сейчас готовятся серьезные изменения в законодательстве, определяющие ответственность бизнеса за вред окружающей среде; разрабатывается постановление Правительства о перечне экологической информации, которая обязана находиться в открытом доступе. Но, безусловно, никакими деньгами грязный воздух или реку не очистишь. Ответственность должна быть в голове. Детям и внукам нужно передать чистые города. Поэтому строгое соблюдение природоохранного законодательства — ключевое для промышленного производства», — добавил Козлов.

Глава региона напомнил, что обеспечение экологической безопасности и планы природоохранных мероприятий уже обсуждались с промышленниками на предыдущей встрече. Как доложил заместитель губернатора Сергей Егоров, сегодня предприятия всех отраслей, которые воздействуют на окружающую среду, обязаны применять систему современного экологического регулирования на основе наилучших доступных технологий. Необходимо внедрять передовые технологические решения для повышения производительности труда и модернизации оборудования. На данный момент, сообщил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, планы по снижению негативного воздействия на окружающую среду до 2024 года согласованы с 40 крупными предприятиями региона.

По поручению губернатора Алексея Дюмина, на Косогорском металлургическом заводе установлена система пылеподавления рудного двора, на предприятии «Тулачермет» появилась возможность переноса сроков ликвидации золо‑ и шламонакопителей на более ранние. Сегодня крупные предприятия региона, оказывающие значительное влияние на состояние атмосферного воздуха, предусматривают установку систем непрерывного учета выбросов. В 2020 году в рамках регионального проекта «Умные города Тульской области» модернизированы посты наблюдения за состоянием воздуха в Новомосковске и создан новый пост в мкр. Залесный. В планах — создание специализированного природоохранного учреждения.

Вместе с тем, сообщил руководитель Приокского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Александр Богуш, за 2020 год к административной ответственности привлечены 494 лица. Алексей Дюмин раскритиковал работу Косогорского металлургического завода в части выполнения предписаний природоохранной прокуратуры и обратился к соответствующим органам с просьбой обратить особое внимание на деятельность предприятия, в том числе провести повторную проверку Росприроднадзора.

Как уточнил Сергей Егоров, сегодня ответственность за создание и эксплуатацию современных систем наблюдения и контроля за выбросами возложена на природопользователей. В 2019 году «ХайдельбергЦемент Рус» в числе 16 пилотных предприятий в стране получил комплексное экологическое разрешение, что позволило ему переходить на непрерывную систему учёта выбросов. В Тульской области внедрена информационная платформа, предусматривающая возможность видеонаблюдения в сфере безопасности, в том числе с применением аналитики. Вся возможная информация о выбросах конкретных предприятий, использующих автоматизированные системы контроля, должна оперативно поступать в Ситуационный центр для принятия превентивных управленческих решений. В качестве пилотного проекта интеграции данных о выбросах загрязняющих веществ в действующую информационную платформу региона будет использоваться система в Новогуровском.

«Важно как можно активнее разрабатывать и внедрять системы автоматического контроля выбросов на предприятиях. Необходим единый подход к измерению выбросов и формированию базы данных для сбора информации о загрязнении», — подчеркнул Алексей Дюмин.

На совещании отмечалось, что крупные промпредприятия должны ускорить процесс получения комплексных экологических разрешений и заранее начать оснащение основных источников выбросов системами автоматического контроля. По поручению Губернатора региональное министерство природных ресурсов и экологии Тульской области совместно с промышленными предприятиями и Росприроднадзором до 1 сентября разработает дорожную карту по установке систем автоматического контроля выбросов.

Александр Козлов напомнил о необходимости принятия законопроекта, который позволит ликвидировать накопленный вред предприятий, работающих десятилетиями, за счёт собственника предприятия, а не налогоплательщиков. Алексей Дюмин призвал предприятия неукоснительно соблюдать требования природоохранного законодательства, а органы власти — оказывать им содействие в обеспечении экологической безопасности региона.