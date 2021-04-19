Барнаул, , 09:48 — REGNUM Решение отложить решение о господдержке 25 новых заводов «дочки» «Ростеха» — «РТ-Инвеста» по сжиганию твердых коммунальных отходов связано с тем, что в решении «мусорных проблем» хороших решений нет. Об этом в комментарии ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин:

«Закапывать в землю на полигонах — это уничтожение земельных площадей. «Сжигать», но чтобы не отравить атмосферу — нужно использовать крайне дорогие фильтрационные системы. Сортировать и перерабатывать фракции мусора тоже крайне дорого и требуются инвестиции.

Так, например, в Барнауле пока удалось выстроить логистику и экономику для переработки пластиковых бутылок. А например не удается наладить логистику даже для переработки стекла. В новой России запретили вторичное использование бутылок и поэтому можно использовать только бой стекла. Но стекло крайне тяжелое и поэтому приходится возить в Новосибирск, что экономически не окупается.

Еще один пример — батарейки. Их перерабатывают в Челябинске. И гражданские экологические активисты собрали тонну батареек, но везти их Челябинск дорого. Так что и «раздельный» сбор требует денег и технологий.

Еще одна проблема — сброс канализации. Современные экологические требования столь жестки, и требуют дорогостоящих очистных сооружений. В результате в Барнауле есть только две «точки слива» и поэтому водителю ассенизаторский машины проще слить в укромном лесу.

Крайне сложная проблема утилизации пластиковой пленки, которая по весу ничтожна, но попадая в общую массу крайне сложна для переработки. И вот ее надо сжигать, но это крайне отравляет атмосферу.

Хотя конечно «Ростех» понять можно — они заинтересованы в «распиле» триллионов. Но и Минфин понять можно. Он предлагает эксперимент».

Напомним, ранее о том, что Минфин предложил отложить решение о господдержке 25 новых заводов «дочки» «Ростеха» — «РТ-Инвеста» по сжиганию твердых коммунальных отходов известили в РБК.

Отмечается, что проект не булет реализован в полную силу, в полную силу, пока не заработают первые пять заводов в Подмосковье и Казани. Стоимость нового проекта — ₽1,3 трлн.