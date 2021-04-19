Абхазия, 13 сентября, 2006, 12:21 — ИА Регнум. С 15 сентября 200б года все юридические лица, ранее зарегистрированные на территории Абхазии, должны пройти перерегистрацию в налоговой инспекции, где они состоят на налоговом учете, для присвоения им идентификационного номера налогоплательщика. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такой приказ издан министерством по налогам и сборам Абхазии.

В целях совершенствования учета юридических лиц в налоговых органах, вновь регистрируемым юридическим лицам при постановке на налоговый учет будет присваиваться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Каждому юридическому лицу, при постановке на налоговый учет или прошедшему перерегистрацию, в налоговой инспекции выдается Свидетельство установленного образца о постановке на налоговый учет юридического лица в налоговом органе и присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика. Налоговый орган указывает идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в издаваемом свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе, а также в сдаваемых организации уведомлениях. Идентификационный номер налогоплательщика используется налоговым органом в качестве учетного номера в едином государственном реестре.

Присвоенный организации идентификационный номер налогоплательщика не подлежит изменению, за исключением случаев внесения изменений в нормативные правовые акты Абхазии либо изменения организационно-правовой формы или структуры юридического лица. Юридические лица, не прошедшие перерегистрацию в срок до 31 декабря 2006 года, будут ликвидированы, в соответствии с законодательством Абхазии.