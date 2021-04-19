Джакарта, , 09:48 — REGNUM Территория на границе между Индонезией и Малайзией пострадала в результате наводнения, сообщает Antara.

Уровень воды в затопленных районах достиг 90 сантиметров. В результате наводнения пострадали дороги, общественные объекты и дома жителей.

Наводнение было вызвано разливом реки и сильными дождями.

Затопленными оказались несколько жилых домов, но граждане решили не покидать дома, потому что вода постепенно начала отступать.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв наводнений в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара увеличилось до 181.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии из-за наводнений погиб 181 человек