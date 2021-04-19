Страсбург, Франция, , 09:50 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Страсбург, где провела встречу мэром этого города Жанной Барсегян. Об этом молдавский президент 18 апреля сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

«Обсудили возможность организации обмена опытом между мэрией Страсбурга и населенными пунктами Молдовы, управляемыми женщинами под общей эгидой мэрии Страсбурга и администрации президента Молдовы», — написала Санду.

Она сообщила, что Барсегян выступает за то, чтобы женщины чаще участвовали в политической деятельности.

Стоит отметить, что Санду прибыла в Страсбург с рабочим визитом. Она планирует посетить Совет Европы.