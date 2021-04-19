Берлин, , 10:00 — REGNUM Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что именно Германия должна всеми силами помогать Украине присоединиться к НАТО. На эти слова отреагировали читатели немецкого издания Welt am Sonntag.

По мнению Мельника, на Германии лежит «особая историческая ответственность», ведь нацисты совершали преступления против украинского народа. Апелляция дипломата к национальному чувству вины возмутила читателей.

Так, Gabriele H. задался вопросом, почему Германия всегда должна быть образцом для подражания по самым разным вопросам только из исторического комплекса вины. Пользователь Nachgelesen отметил, что требования со стороны Украины, прозвучавшие из уст посла, хотят разбудить к немцах «павловскую собаку». Далее, предположил он, поступит требование о выплате репараций.

Georg F. заявил в комментарии, что дипломат не должен делать такие «вымогательные заявления», и его стоит выслать их страны. Читатель с ником Bendman подчеркнул, что Украина «вытаскивает карту моральной ответственности», чтобы втянуть ФРГ в свою войну.

«В первую очередь Германия должна позаботиться о своих проблемах!» — добавил пользователь с ником Thorsten L.

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