Челябинск, , 09:44 — REGNUM Между уровнем интеллекта и активностью мозга существует связь, которую можно зафиксировать с помощью электроэнцефалографии. Это удалось установить учёным Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) .

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Как сообщила кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией молекулярно-генетических исследований здоровья и развития человека Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Инна Фекличёва, участники исследования проходили тесты на интеллект, затем у них регистрировали электроэнцефалограмму.

«Применяя математические методы, мы проанализировали функциональную связность мозга на основе ЭЭГ и подтвердили, что связь между этим аспектом и интеллектом есть, сопоставив данные с результатами тестов», — цитирует РИА Новости заведующую лабораторией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные Магаданской области изобрели регистратор спектра микровибраций головного мозга, который предназначен для анализа функционального состояния организма. Прибор, разработанный специалистами НИЦ «Арктика», получил очередной патент.

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Так, всего за 160 секунд можно получить частотную матрицу множества функциональных состояний. Картина зафиксирует все отклонения в деятельности человеческого организма с точностью более чем 90%.