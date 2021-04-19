Москва, , 09:43 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ госполитики в Арктике, сообщает 19 апреля сайт правительства России.

План объединяет 268 мероприятий, основную часть которых планируется провести в 2021 и 2022 годах. Обновление ледокольного флота и развитие научно-исследовательской базы рассчитаны на более отдалённую перспективу.

Правительство планирует добиться повышения качества людей в Арктической зоне, для чего усовершенствуются стандарты медпомощи для жителей Крайнего Севера, а медорганизации оснастят авиационным транспортом. Медицинским работникам, переезжающим в Арктическую зону, будет оказана поддержка. В Арктике будет создана новая система социальных гарантий, организована доставка товаров в отдалённые населённые пункты. Также для Арктической зоны появятся стандарты развития городской среды, соответствующие климату.

Планируется оказать поддержку промыслам коренных народов, увеличить поддержку инвестиционных проектов, основанных на принципах государственно-частного партнёрства. Арктику ожидает обновление транспортной инфраструктуры — реконструкция аэропорта Мурманска, строительство автодороги Нарьян-Мар — Усинск, а также расширение морских портов Певек и Сабетта. Заплнированы мероприятия и по развитию туризма.

«План мероприятий принят в продолжение Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, а также Основ государственной политики в Арктике, утверждённых Президентом России Владимиром Путиным в 2020 году», — пояснили в правительстве.