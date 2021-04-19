Москва, , 09:44 — REGNUM Государственная корпорация Роскосмос намерена определить назначение и сроки отправки научно-энергетического модуля (НЭМ) в течение ближайшего времени. Об этом 19 апреля сообщил гендиректор госкопорации Дмитрий Рогозин.

«Ее (машины НЭМ) окончательный дизайн определяется назначением и сроками отправки на орбиту. Все это будет определено уже в ближайшее время», — написал он в своем сообщении.

При этом гендиректор Роскосмоса указал, что на данный момент существуют не только макеты модуля, но и летная машина и добавил, что запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции намечен на июль.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что российские учёные проведут научно-исследовательские работы для изучения возможности применения генной инженерии и клеточных технологий в космонавтике.