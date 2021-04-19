Элиста, , 09:42 — REGNUM В Республике Калмыкия за прошедшие двое суток жертвами коронавируса стали два пациента. Об этом сообщает региональный оперштаб 19 апреля.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 331 летальный исход среди пациентов с COVID-19.

ИА REGNUM сообщало, что положительный результат теста на коронавирус получили почти 20,3 тыс. жителей Калмыкии. В моногоспиталях продолжают получат лечение 202 пациента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии от COVID-19 умер ещё один пациент