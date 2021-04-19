Сеул, , 09:43 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 4 859 человек. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 19 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 1 517 390 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 2,93%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca получил 1 000 258 человек, а препаратом Pfizer — 517 132 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё два человека. В общей сложности вторую дозу вакцины получил 60 585 человек.

Между тем за сутки было зарегистрировано 38 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 12 229 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось два человека.