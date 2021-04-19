Токио, , 09:40 — REGNUM На официальном сайте Nintendo изменилось изображение Дидди Конга. Фанаты считают, что это может быть намёком на новую игру с участием персонажа, сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/BlueCatBanjo73/status/1383578104325574656

Ранее на сайте Nintendo было опубликовано изображение Дидди Конга, взятое из игры Mario Party DS. Сейчас его сменили на новое — герой изображён в той же позе и в той же одежде, но куда более детализированным.

Тем не менее Nintendo пока официально не анонсировала никаких новых игр с участием Дидди Конга. Возможно, в будущем состоится релиз ремейка или переиздания одного из старых проектов о приключениях этого героя.

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