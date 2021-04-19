Элиста, , 09:39 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили девять человек, сообщает региональный оперштаб 19 апреля. За весь период пандемии зарегистрировано 20 298 случаев заражения.

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 202 человек. В тяжёлом состоянии находятся 11 жителей республики. На самоизоляции остаются 516 человек.

С начала пандемии в Калмыкии выздоровели 19 562 пациента.

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