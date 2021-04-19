Москва, , 09:39 — REGNUM Почти половина работающих жителей России (47%) одобряют действия руководителей компаний в период пандемии коронавируса, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Граждан дают высокую оценку действиям руководства за возможность работать удаленно, за то, что доходы работников не упали, за соблюдение противоэпидемиологического режима на рабочих местах и обеспечение средствами защиты.

Женщины высказываются в поддержку начальства, чем мужчины — 53% против 44%. Подвергают критике решения работодателей 15% опрошенных сотрудников российских компаний.

Опрос проведен 1—13 апреля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 391 населенном пункте.

Как сообщало, ИА REGNUM против введения в России бессрочного масочного режима в общественных местах выступают большинство граждан (64%).

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