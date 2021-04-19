Пермь, 19 апреля 2021, 09:35 — REGNUM В Перми сотрудники мэрии пройдут курсы повышения квалификации. Администрация объявила аукцион и за усовершенствование знаний и навыков чиновников готова заплатить 272 тыс. рублей, сообщает rifey.ru.
Согласно условиям техзадания, исполнитель контракта должен будет предоставить услугу по повышению квалификации муниципальных служащих по трем направлениям: деятельность юридических служб, основы муниципальной службы в современном государстве и защита персональных данных. Курсы пройдут 79 чиновников. Источником финансирования станет городской бюджет
Обучение будет происходить в очном формате. Курсы включают в себя 80 академических часов. Время в пути от здания мэрии до места учебы на общественном транспорте не должно превышать 35 минут.