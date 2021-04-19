Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM С понедельника, 19 апреля, петербургские родители могут оформить получение полной или частичной компенсации за путёвки для детей в летние оздоровительные лагеря на I и II летние смены. Оформление компенсаций будет производиться в МФЦ без предварительной записи и без привязки к месту жительства. Можно обратиться в МФЦ любого района Петербурга в часы их работы.

«Подать заявления и документы на оплату полной стоимости путевок необходимо до 28.05.2021 на I летнюю смену и до 21.06.2021 на II летнюю смену. Подать заявления и документы для получения сертификата на оплату части стоимости путевок необходимо до 08.05.2021 на I летнюю смену и до 31.05.2021 на II летнюю смену», — уточнили в Смольном.

Там напомнили, что на полную компенсацию стоимости путевок в детские лагеря отдыха и оздоровления имеют право льготные категории граждан: дети из многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов и другие. На частичную компенсацию стоимости путевки подать документы могут родители детей-школьников, работающие по трудовому договору (служебному контракту). Из бюджета Санкт-Петербурга компенсируется часть стоимости в размере 20 124,72 руб. за одну летнюю смену продолжительностью 21 день.

Компенсация предоставляется в виде сертификата, который надо представить в организацию отдыха. Полный перечень категорий получателей услуги и список необходимых документов размещен на Портале государственных услуг Санкт-Петербурга.

Помимо МФЦ, заявления на полную оплату стоимости путевок в детские лагеря отдыха можно подать в администрацию района по месту регистрации ребенка, а заявления на компенсацию части стоимости путевки — в ЦОО «Молодежный». Прием заявлений на компенсации путёвок на III и IV летние смены начнется после майских праздников.

Читайте ранее в этом сюжете: Заявки на летний отдых детей в Петербурге начнут принимать 19 апреля