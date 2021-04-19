Екатеринбург, , 09:41 — REGNUM Футбольный клуб «Рубин» из Казани обыграл команду «Урал» в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» 18 апреля.

Екатеринбург-Арена Алексей Колчин © ИА REGNUM

Итоговый счёт составил 0:1. Единственный за всю игру гол забил сербский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич. Он сделал это на 45-й минуте.

По итогам матча «Рубин» имеет 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» находится на 12-й позиции с 30 очками.

Владимир Рыков Алексей Колчин © ИА REGNUM Борьба на границе поля Алексей Колчин © ИА REGNUM

Хвича Кварацхелия обрабатывает мяч Алексей Колчин © ИА REGNUM

Павел Погребняк в борьбе с защитниками с РубинаJPG Алексей Колчин © ИА REGNUM

Игра с тенью Алексей Колчин © ИА REGNUM

Юрий Дюпин вводит мяч в игру Алексей Колчин © ИА REGNUM

Евсеев и Кварацхелия Алексей Колчин © ИА REGNUM Шатов и Гаджимуратов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Игорь Калинин Алексей Колчин © ИА REGNUM

Странберг в чужой штафной Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ибрахимай и Макаров Алексей Колчин © ИА REGNUM Борьба за мяч Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ибрахимай и Макаров Алексей Колчин © ИА REGNUM Борьба за мяч Алексей Колчин © ИА REGNUM

Жесткий стык Алексей Колчин © ИА REGNUM

Борьба за верхний мяч Алексей Колчин © ИА REGNUM

Игра головой Алексей Колчин © ИА REGNUM Алексей Евссев Алексей Колчин © ИА REGNUM

Фол против Гаджимуратовва Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Игорь Калинин Алексей Колчин © ИА REGNUM Адамов против Шатова Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Борьба в воздухе Алексей Колчин © ИА REGNUM