Екатеринбург,
19 апреля 2021, 09:41 — REGNUM Футбольный клуб «Рубин» из Казани обыграл команду «Урал» в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» 18 апреля.
Екатеринбург-Арена
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Итоговый счёт составил 0:1. Единственный за всю игру гол забил сербский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич. Он сделал это на 45-й минуте.
По итогам матча «Рубин» имеет 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» находится на 12-й позиции с 30 очками.
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Алексей Колчин © ИА REGNUM
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Алексей Колчин © ИА REGNUM
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Алексей Колчин © ИА REGNUM
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Алексей Колчин © ИА REGNUM
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Алексей Колчин © ИА REGNUM
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Алексей Колчин © ИА REGNUM
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Алексей Колчин © ИА REGNUM
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Алексей Колчин © ИА REGNUM
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Алексей Колчин © ИА REGNUM
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Алексей Колчин © ИА REGNUM
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Алексей Колчин © ИА REGNUM
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Алексей Колчин © ИА REGNUM
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Алексей Колчин © ИА REGNUM
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Алексей Колчин © ИА REGNUM
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Алексей Колчин © ИА REGNUM