Лос-Анджелес, США, , 09:35 — REGNUM Энтузиаст с ником Biast12 обнаружил в файлах Apex Legends информацию о новом игровом персонаже по имени Пария. Об этом сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/Biast12/status/1382455188917731328

По предварительным данным, Пария сможет активировать устройство, выпускающее потоки обжигающего пара; кидать специальную сонарную гранату; а также видеть полоски здоровья врагов на значительном расстоянии. Разработчики Apex Legends пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что Apex Legends — это популярная онлайн-игра в жанре «Королевская битва». Её разработкой занимается американская студия Respawn Entertainment.

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