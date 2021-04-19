Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM По факту ДТП на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне, где после столкновения трех автомобилей один из них съехал в кювет и прижал к ограде 13-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло утром 18 апреля у дома 2 по Санкт-Петербургскому шоссе. 33-летний водитель KIA Rio при перестроении не предоставил преимущество движущемуся в попутном направлении KIA Soul под управлением 53-летнего владельца. После чего KIA Rio столкнулась с автомобилем Renault Sandero, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП KIA Soul съехал в кювет, где опрокинулся и наехал на пешехода — 13-летнюю девочку. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — отметили в ведомстве.

Видео: группа «ДТП и ЧП СПб» в соцсети «ВКонтакте», автор Михаил С. (https://vk.com/spb_today)

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