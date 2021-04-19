Москва, , 09:33 — REGNUM Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова забрала российских детей из приюта в столице Сирии Дамаске. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба Кузнецовой.

По ее словам, в приюте Дамаска для детей созданы все условия для жизни и развития, однако дома их ждут и очень за них волнуются родственники, они не виделись несколько лет.

«Ещё 10 детей мы забираем с собой, чтобы вернуть их домой, на родину», — цитирует её пресс-служба.

Она уточнила, что вывезенные из лагерей беженцев и из приюта Дамаска отправятся на родину бортом Министерства обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Кузнецова заявила, что в ближайшее время из зон боевых действий в Сирии планируется эвакуировать 120 детей. Она выразила надежду, что работа по возвращению из зоны боевых действий на сирийской территории детей всех государств будет вестись более активно.

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