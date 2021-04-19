Кейптаун, , 09:33 — REGNUM Стая разъяренных слонов насмерть затоптала 17 апреля предполагаемого браконьера, занимавшего незаконной добычей носорогов в Национальном парке Крюгер в ЮАР, сообщает со ссылкой на местные власти New York Post.

Как заявили в местном природоохранном ведомстве, 17 апреля рейнджеры обнаружили группу из трех человек, которые, как предполагается, занимались незаконной охотой в заповеднике. При попытке скрыться подозреваемые в браконьерстве наткнулись на стаю слонов.

В результате один человек погиб, еще один арестован. Третий предполагаемый браконьер, получивший травму глаза, сбежал и на 18 апреля так и не был задержан. Рейнджеры обнаружили винтовку, топор и сумку, оставленные предполагаемыми браконьерами.