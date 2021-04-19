Вашингтон, , 09:33 — REGNUM В сети появился рендер бюджетного компактного пикапа Ford Maverick Raptor 2022 модельного года. Снимки с автомобилем размещены на сайте издания Maverick Truck Club.

Ford Maverick Raptor Maverick Truck Club

Дизайн Raptor на рендерах немного агрессивный с черными крыльями и двойными пятиспицевыми дисками из лёгкого сплава, «обутыми» во вседорожную резину. По низу боковых дверей установлены небольшие боковые подножки, а в передних крыльях имеются вентиляционные отверстия. На корме красуется значок Raptor.

Собран Maverick будет на той же «тележке», что и Bronco Sport и Escape. В линейку силовых агрегатов автомобиля могут войти 1,5-литровый мотор мощностью 180 л. с. и двухлитровый 250-сильный мотор семейства EcoBoost. Однако пока неизвестно, будет ли данная модель выпускается.

Ранее шведский стартап Meteor Interceptor представил Ford Crown Victoria с турбированным 27-литровым мотором Rolls-Royce Meteor V12. Этот силовой агрегат из той же линейки двигателей, что и мотор Rolls Royce Merlin, который использовался в истребителях Spitfire.

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