Москва, , 09:31 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин увязал новые санкции со стремлением Запада повлиять на развитие суверенной России.

«Совершенно очевидно, развитие России как сильного суверенного государства невыгодно. Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема», — отметил Володин в телеграм-канале.

По мнению парламентария, «именно с этим связана истерика», заявления, которые звучат практически каждодневно.

«Предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации», — рассуждает Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главам государств и деятелям культуры озаботиться судьбой создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

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