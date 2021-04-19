Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM Житель Екатеринбурга, попавший под колёса мотоцикла в микрорайоне Сортировка, скончался. Об этом сообщили журналистам в ГИБДД.

ДТП произошло вечером 18 апреля 2021 года на перекрёстке улиц Таватуйская и Надеждинская. Мотоцикл столкнулся с мужчиной, перебегавшим дорогу в неположенном месте в сторону алкомаркета. Пешеход был не вполне трезв, после аварии его доставили в больницу № 23, где пострадавшему сделали рентген.

У пешехода выявили тяжелую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, также у пострадавшего зафиксировали открытый перелом правой голени, перелом таза и ушиб грудной клетки. Мужчина скончался, подтвердили в ГИБДД порталу «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе объявили в розыск водителя Volkswagen Touareg. Мужчина подозревается в совершении ДТП с тяжкими последствиями.

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