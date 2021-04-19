Бишкек, , 09:28 — REGNUM ЦИК Киргизии признала недействительными голоса за Народно-демотическую партию (НДПК) на выборах в кенгаша (совет) народных депутатов Бишкека. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

В ЦИК заявили, что НДПК нарушила избирательное законодательство. Представители партии проводили агитацию в день голосования, подкупали избирателей и нарушили порядок финансирования избирательной кампании, сообщили в ЦИК.

В комиссии напомнили, что с жалобами на действия представителей НДПК обратились несколько общественных организаций и 12 политических партий.

Напомним, 11 апреля в Киргизии прошли выборы в местных органы власти. По итогам голосования, в городской кенгаша Бишкека должны были войти шесть партий, включая НДПК.