Благовещенск, , 09:28 — REGNUM В Амурской области посевная кампания в 2021 году началась раньше на неделю. Аграрии к 19 апреля засеяли ранними зерновыми культурами почти 40 тыс. га полей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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К посевной кампании будут привлечены 3,6 тыс. тракторов, 1,6 тыс. сеялок и посевных комплексов и более двух тысяч почвообрабатывающих машин. Всего в Приамурье планируется засеять 1,188 млн га земли. Наибольшую часть полей займёт соя — 882 тыс га. Пшеницу посеют на 156,1 га полей. Остальные земли займут ячмень, овес, тритикале, гречиха и кукуруза.

Уже зерновыми культурами в разных районах Приамурья засеяли 37 127 га полей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хасынском округе Магаданской области открыли большой агропромышленный комплекс пятого поколения «Талая» — 14 апреля в закрытый грунт здесь высадили первые саженцы клубники.