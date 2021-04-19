Москва, , 09:31 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 126 млн. Об этом 19 апреля сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

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«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 126 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 263 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 513 951 человек.

Отметим, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 17 апреля число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 125 824 046.