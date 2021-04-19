Воронеж, , 09:26 — REGNUM Причины массовой гибели черепах в Черепашьем озере вблизи посёлка Маклок Новоусманского района Воронежской области изучают специалисты. О массовой гибели рептилий стало известно 16 апреля, виде, снятое на берегу озера, появилось в социальных сетях.

«Сначала увидели черепаху у берега, обрадовались, ребёнку показать хотели. Черепаха была неподвижная, подумали, может, от спячки отходит. А потом пригляделись и обалдели — животных много, явно мёртвые, тут не спутаешь — лапы вытянуты, головы глубоко под водой, некоторые уже начинают разлагаться», — сообщила автор видео.

«Причина гибели обитателей пока неизвестна. Есть лишь версия: поскольку осень была малодождливая, в озере осталось мало воды и оно промерзло до дна. Черепахи просто могли замерзнуть. И когда лёд сошел, они просто поднялись на поверхность», — прокомментировал заместитель директора Воронежского биосферного заповедника Николай Козак, выезжавший на место происшествия.

Как сообщается в паблике правительства Воронежской области «Вконтакте», проверку причин гибели черепах начал областной департамент природных ресурсов и экологии. Также проверку проводятся специалисты межрегионального управления Росприроднадзора.