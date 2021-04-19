Минск, , 09:32 — REGNUM Белоруссия не собирается нападать на Украину, а также готова и дальше предоставлять площадку для переговоров по Донбассу. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков в эфире телеканала «Беларусь 1».

Чиновник сообщил, что Белоруссия всячески поддерживает мирное урегулирование конфликта в Донбассе, однако переговоры Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по видео, по мнению Арчакова, не несут практической пользы.

«Видеоформат этот превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление…» — сказал он.

Арчаков также призвал украинских политиков корректнее высказываться в адрес Белоруссии:

«Украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться… Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько не компетентны, чтобы не отличить шум лесовоза с движением колонны бронетанковой техники», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия прекрасно понимает официальный Киев, а также добавил, что эта страна заслуживает другого будущего.

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