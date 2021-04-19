Минск, 19 апреля 2021, 09:32 — REGNUM Белоруссия не собирается нападать на Украину, а также готова и дальше предоставлять площадку для переговоров по Донбассу. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков в эфире телеканала «Беларусь 1».
Чиновник сообщил, что Белоруссия всячески поддерживает мирное урегулирование конфликта в Донбассе, однако переговоры Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по видео, по мнению Арчакова, не несут практической пользы.
Арчаков также призвал украинских политиков корректнее высказываться в адрес Белоруссии:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия прекрасно понимает официальный Киев, а также добавил, что эта страна заслуживает другого будущего.
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