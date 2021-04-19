Кишинёв, , 09:28 — REGNUM В Молдавии в течение суток 18 апреля выявили 403 случая заражения коронавирусом в ходе 2920 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 245 897 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 231 235 человек, в том числе 1145 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 2790 пациентов с COVID-19, из которых 263 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 5571 случае пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 23 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 628 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 5187 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1324 человека.

Стоит отметить, что в Молдавии ожидают прибытия партии российской вакцины «Спутник V». Как ранее сообщил председатель парламентской фракции Партии социалистов Молдавии Корнел Фуркулицэ, препарат доставят на этой неделе.

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