Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, на Netflix выйдет документальный фильм Free to Play, посвящённый чемпионату мира по игре Dota 2. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Free to Play рассказывает о трёх профессиональных киберспортсменах, принимающих участие в самом первом чемпионате мира по Dota 2 — The International. Ранее картина была доступна только на официальном YouTube-канале компании Valve.

ИА REGNUM напоминает, что Dota 2 — это популярная соревновательная онлайн-игра, разработанная американской компанией Valve. Её прототипом послужила одноимённая модификация для стратегической игры Warcraft III.

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