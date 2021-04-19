Манила, , 09:27 — REGNUM Как минимум 13 человек погибли в результате падения внедорожника в оросительный канал в филиппинской провинции Калинга. Об этом 19 апреля сообщают местные власти на странице в соцсети Facebook.

Уточняется, что ДТП произошло в городе Табук, когда внедорожник Ford Everest, в котором ехало 15 человек, «случайно упал» в оросительный канал.

«Из 15 пассажиров 13 человек утонули, несмотря на все усилия спасателей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 12 человек были объявлены мертвыми после доставки их в медучреждение и еще трое доставлены в другую больницу, где один из них также скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине в понедельник, 19 апреля, перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту №117 — «Южно-Сахалинск — Троицкое».