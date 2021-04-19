Варшава, 19 апреля 2021, 09:23 — REGNUM Эскалацию конфликта на Украине могут остановить только США. Об этом 19 апреля заявил заместитель председателя правящей в Польше партии «Право и справедливость», депутат Сейма Антони Мацеревич в интервью Polskie Radio.
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По мнению политика, «скопление войск России возле границы с Украиной свидетельствует о том, что Москва может начать войну против Украины».
»Но эскалацию конфликта могут остановить только США. Я напомню, что в Черное море направлены военные суда США, что демонстрирует готовность защитить Украину. Всё это происходит, главным образом, как сигнал для России», — считает Мацеревич.
Польский депутат также заявил, что НАТО и США «полны решимости защищать восточный фланг Североатлантического альянса».
«НАТО и США никогда не будут оставаться в стороне от того, что происходит в Восточной Европе, и наращивание военного контингента в Польше и Литве об этом как нельзя лучше свидетельствует», — отметил Мацеревич.