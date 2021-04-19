Уфа, 19 апреля 2021, 09:39 — REGNUM Подтопления больших площадей садовых товариществ крупными реками Белая и Дема ожидают в Башкирии. Об этом 18 апреля сообщил председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве региона.
По его словам, увеличится число подтопленных придомовых территорий, в первую очередь в микрорайоне «Кооперативная поляна», во вторую очередь — в Затоне г. Уфы.
Он также сообщил, что на контроле находятся подтопления 128 садовых домов, 481 участок СНТ и придомовая территория и 11 участков автомобильных дорог.
По словам главы Башкирии Радия Хабирова, это еще не пик паводка.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что паводки положительно влияют на экологическую ситуацию в Башкирии.