Уфа, , 09:39 — REGNUM Подтопления больших площадей садовых товариществ крупными реками Белая и Дема ожидают в Башкирии. Об этом 18 апреля сообщил председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, увеличится число подтопленных придомовых территорий, в первую очередь в микрорайоне «Кооперативная поляна», во вторую очередь — в Затоне г. Уфы.

Он также сообщил, что на контроле находятся подтопления 128 садовых домов, 481 участок СНТ и придомовая территория и 11 участков автомобильных дорог.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, это еще не пик паводка.

«Пик еще совсем не настал. Талые воды идут. Пик, наверное будет в конце апреля. Людям нужно оказывать помощь», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что паводки положительно влияют на экологическую ситуацию в Башкирии.