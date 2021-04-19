Пермь, , 09:23 — REGNUM Госдума РФ обнародовала сведения о доходах депутатов. Среди пермских депутатов самым высокодоходным стал, как и в прошлому году, стал Александр Василенко — 52 100 471 рублей (в 2019 году — 46,1 млн рублей). Владеет земельным участком, домом, квартирой и машиноместом. Супруга политика задекларировала 14,5 млн рублей.

Игорь Шубин за год заработал 6 155 617 млн рублей (в 2019 году — 5,6 млн рублей). В собственности имеет дом для охотника, земельный участок на особо охраняемой территории, квартиру, еще половину квартиры, два машинсместа.

Дмитрий Сазонов заработал за 2020 год 6 044 673 рубля (в 2019 году — 5,4 млн рублей). Владеет земельным участком, домом и баней. В автопарке политика числится автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 120 (PRADO), мотоцикл HARLLEY-DAVIDSON FLHRC 1580 и прицеп ВМЗ-9.601

Алексей Бурнашов отчитался о доходе в 5 609 805 рублей (в 2019 году — 4,6 млн рублей). Является собственников квартиры и автомобиля JEEP GRAND CHROKEE LIMITED.

Игорь Сапко заработал 5 279 780 рублей (в 2019 году — 5,6 млн рублей). В собственности имеет три земельных участка обще площадью почти 6 тыс. кв.м. на особо охраняемой территории, гостевой дом, дом охраны, досуговый центр, половину квартиры и снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX XT 650EFI.

Дмитрий Скриванов отчитался о годовом доходе в 5 172 854 рубля (в 2019 году — 4,8 млн рулей). Владеет квартирой и автомобилем BMW.

Напомним, Пермский край в Госдуме представляют шесть депутатов. Все они члены партии «Единая Россия».

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