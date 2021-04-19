Шебалинский район, Алтай, , 09:22 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога сотрудниками детского сада в Шебалинском районе при строительстве учреждения. Нарушения были выявлены в ходе доследственной проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, с октября 2019 года по настоящее время в селе Шебалино ведётся строительство детсада «Алтынсай» на 125 мест по муниципальному контракту на сумму около 114 млн рублей. В октябре 2020 года, как отмечается, работники учреждения подписали акты приёмки выполненных работ, после чего на счета подрядчика были перечислены 25 млн рублей.

При этом ряд работ по внутренней отделке помещений на сумму более 3,4 млн рублей по ситуации на 10 марты фактически не были выполнены.

«В настоящее время по уголовному делу о должностном преступлении проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению расследуемого преступления», — отметили в управлении.

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