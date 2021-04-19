Москва, , 09:23 — REGNUM Против введения в России бессрочного масочного режима в общественных местах выступают большинство граждан (64%). Поддерживают идею 15%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Больше всего сторонников постоянно носить защитные маски среди молодых людей до 24 лет (20%) и женщин (16%). Больше всего противников — среди граждан 25−34 лет (69%) и мужчин (67%).

Чаще всего поддерживают сохранение бессрочного масочного режима жители Челябинска (22%), Красноярска и Уфы (по 21%), реже всего — жители Новосибирска (15%). Санкт-Петербурга (14%) и Волгограда (10%).

Опрос проведен 5−13 апреля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 440 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России никогда нельзя будет отказаться от ношения медицинских масок, заявил академик Российской академии наук (РАН), первый заместитель председателя Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.

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