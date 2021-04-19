Москва, , 09:19 — REGNUM Редька является незаслуженно забытым овощем, который много лет использовался для укрепления иммунитета. Об этом сообщил врач-гомеопат, фитотерапевт Михаил Лущик.

По его словам, редька содержит большое количество серы, которая активирует работу кишечно-желудочного тракта. Также этот овощ является мощным «выводителем» вредных веществ.

Кроме того, в редьке содержатся витамины В и С, овощ обладает бактерицидным эффектом и является хорошим средством для лечения простуды.

«В старину детям и взрослым давали сок редьки и загоняли на печку, прогревали. К утру, как правило, они были здоровы при любой простуде», — цитирует его радио Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия сообщила, что кисломолочный продукт «Наринэ», который можно приготовить дома из закваски, повышает иммунитет. Она напомнила, что напиток «Наринэ» нормализует кишечную флору, подавляет стафилококковую инфекцию и повышает выработку интерферона. В 1980-х годах его выдавали ослабленным детям, вводили в рацион дошкольников и школьников.

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