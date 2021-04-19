Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга задержала женщину, которая с ножом напала на своего девятилетнего сына и ранила его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 18 апреля во Фрунзенском районе города. Через службу «112» в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома 55/5 по Южному шоссе слышны крики. Как выяснилось, между 48-летней и 28-летними родственницами произошла ссора из-за того, что молодая женщина регулярно употребляет наркотические вещества.

«Когда началась драка, женщина выбежала к соседям за помощью, чтобы успокоить дочь. Вернувшись, она увидела в коридоре свою дочь с ножом в руках и внука с резаной раной руки», — рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали агрессивную женщину, а ребёнка передали медикам. Его жизни ничего не угрожает. Нападавшая же была принудительно доставлена на медосвидетельствование, чтобы установить наличие наркотического опьянения, а затем в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий.