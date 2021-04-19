Москва, , 09:18 — REGNUM Для новой российской метановой ракеты-носителя «Амур» создадут систему реагирования на случай возникновения чрезвычайных ситуаций при запуске. Об этом сообщил главный эксперт департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос», ответственный за реализацию проекта «Амур-СПГ» Игорь Пшеничников.

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"Мы планируем реализовать в ракете-носителе «Амур» систему увода и горячего резервирования», — пояснил в беседе с ТАСС Пшеничников.

Так, по его словам, в случае выхода из строя одного из двигателей он будет отключён, а другие форсированы. Если отказ произойдёт непосредственно во время старта или близко к земле, вывести ракету не удастся из-за большой массы. Поэтому носитель будет уведён на безопасное расстояние, чтобы стартовый стол не был повреждён.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года должна быть завершена разработка эскизного проекта многоразовой ракеты-носителя среднего класса «Амур». Известно, что ракета сможет выводить до 12 тонн полезной нагрузки при одноразовом использовании и около 10,5 тонны при многоразовом варианте с возвращением первой ступени.

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Напомним, ракета-носитель «Амур» (также известная как «Союз-7») разрабатывается ракетно-космическим центром «Прогресс». Планируется, что во второй половине 2020-х годов этот носитель сможет заменить всё семейство ракет «Союз-2».

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