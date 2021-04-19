Москва, , 09:17 — REGNUM В 2021 году власти Москвы планируют провести перезаключить контракты с коммерческими перевозчиками пассажирского транспорта, проведя необходимые конкурсные процедуры. Об этом 19 апреля сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что прежние контракты были подписаны в 2015—2016 годах на пятилетний срок. При заключении новые предусмотрены изменения условий работы. В частности, на большинстве маршрутов вводится тактовое расписание, предусматривающее равные интервалы между автобусами в зависимости от типа маршрута. В салонах планируется увеличить количество сидячих мест, оборудовать USB-розетки. Появятся возможности для бесконтактной оплаты банковскими картами.

Кроме того, салоны будут чаще мыть и дезинфицировать, а для водителей будет введена фирменная одежда.

«В автобусах установят систему контроля усталости водителя «Антисон», — также сообщил Собянин.