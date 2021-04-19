Нью-Йорк, США, , 09:16 — REGNUM Энтузиаст с ником TK-576 подсчитал, скольких людей убили главные герои игры GTA V за время прохождения. Результатом своего исследования он поделился на reddit.

Даже если стараться проходить GTA V «мирно», то за всю игру главные герои всё равно убьют около 726 человек. Больше всего убийств приходится на долю Франклина (295), на втором месте идёт Тревор (258), а на третьем — Майкл (172).

Напомним, что недавно группа энтузиастов также подсчитала, скольких человек убил главный герой популярной серии игр Max Payne. Только лишь за третью часть его приключений от рук протагониста погибли больше 1200 человек.

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