Саратов, , 09:17 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии коронавирус зарегистрирован, по информации на 19 апреля, среди 57 535 человек. За сутки носителями коронавируса стали 135 жителей. Днем ранее заболели 137 человек. Выздоровели за все время 52 057 пациентов, за сутки — 115 человек. Скончались 894 инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре подтверждено 59 случаев заражения, в Энгельсском районе — 14, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония выявлена у 34 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области проживает минимум три человека, полностью привившихся от новой коронавирусной инфекции, чей возраст старше 100 лет. Женщины 1918, 1919 и 1920 годов рождения проживают в Балаковском и Алексеевском домах-интернатах для престарелых и инвалидов. В целом вакцинацию они перенесли без каких-либо побочных эффектов.

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