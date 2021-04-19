Шанхай, Китай, , 09:13 — REGNUM На автовыставке в Шанхае представлен самый большой кроссовер Volkswagen под названием Talagon. Видео с дебютом новинки размещено на портале Autohome.

Длина новинки составляет 5152 мм, ширина — 2002 мм, а высота равняется 1795 мм. Размер колёсной базы достигает 2 980 мм.

Внешне модель похожа на прототип SMV, который был представлен два года назад. В передней части выделяются фары, которые являются частью решетки радиатора. При этом на корме располагаются объединенные в моноблок фонари.

В качестве силовой установки у Volkswagen Talagon двухлитровый турбированный двигатель, который развивает от 186 до 220 л. с. Агрегатируется мотор с роботизированной трансмиссией DSG. Начальная версия кроссовера идёт с передним приводом, а полноприводную комплектацию можно приобрести за дополнительную стоимость.

Внутри новинка оснащается девятью подушками безопасности, трёхзонным климат-контролем и автоматической системой предотвращения столкновений.

Ранее компания Volkswagen представила в Китае электрокроссовер ID.6, который получил три ряда кресел.

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