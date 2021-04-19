Сеул, , 09:15 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин будет принимать участие в многостороннем саммите по вопросам изменения климата, который будет проводиться 22−23 апреля в формате онлайн. Об этом 19 апреля рассказал журналистам в Сеуле представитель администрации южнокорейского лидера.

«В своем выступлении Мун Чжэ Ин расскажет о вкладе властей Южной Кореи в борьбу с изменением климата, а также призовет участников мероприятия присоединиться ко второму саммиту P4G («Партнерские отношения для зеленого роста и глобальных целей 2030»), который планируется провести в Сеуле в мае», — сказал он.

Также представитель администрации президента Южной Кореи добавил, что участие южнокорейского лидера в данном саммите может поспособствовать развитию партнёрства Сеула и Вашингтона в вопросах борьбы с изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об участии президента Российской Федерации Владимира Путина в климатическом онлайн-саммите 22−23 апреля пока не принято.