Новосибирск, , 09:11 — REGNUM Фестиваль «Ново-Сибирский Транзит», перенесённый в 2020 году из-за коронавируса, пройдёт в конце мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел».

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«В мае наконец-то состоится фестиваль «Ново-Сибирский Транзит»! В 2020 году из-за пандемии все мероприятия и спектакли были перенесены. И вот мы рады сообщить — мы всё-таки собираемся!» — отметили в театре.

Фестивальная пройдёт с 20 по 28 мая 2021 года.

Напомним, что «Ново-Сибирский транзит» — это конкурс лучших драматических спектаклей, созданных в трёх крупнейших регионах России — Урала, Сибири и Дальнего Востока — в течение двух предшествующих сезонов и отобранных для участия ведущими российскими экспертами в области театра.