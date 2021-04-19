Пхеньян, , 09:12 — REGNUM В марте 2021 года объем импорта товаров из Китая в КНДР составил $12,97 млн, что является максимальным показателем с сентября 2020 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Главного таможенного управления КНР.

Отмечается, что рост показателя может свидетельствовать об ослаблении карантинных ограничений, введённых северокорейскими властями в 2020 году с целью недопущения попадания коронавирусной инфекции в страну.

Между тем, экспорт товаров из Северной Кореи в Поднебесную составил $1,3 млн. Товарооборот между странами всего составил $14,28 млн.

Напомним, что в марте текущего года Президиум Верховного народного собрания (парламента) КНДР принял закон об обязательной дезинфекции всех импортных товаров. После этого в городе Синыйчжу на границе с Китаем в рекордные сроки были построены дезинфекционные установки.