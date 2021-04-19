Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM Центробанк лишил уральский банк «Нейва» лицензии не из-за борьбы с сомнительными операциями, заявил зампред правления «Нейвы» Павел Ефремов в Facebook.

По мнению Ефремова, если бы ЦБ хотел бороться с подозрительными операциями, то в структуре могли бы просто сделать банку предупреждение или ввести запрет на обмен валюты.

Представитель руководства банка также предположил, какими «реальными причинами» обусловлен отъём лицензии у «Нейвы». «Начиная с банального рейдерства в пользу эффективных менеджеров АСВ и заканчивая конспирологией», — написал зампред правления «Нейвы».

Среди «конспирологических версий» есть и такая: «Нейва» якобы мог стать конкурентом государственных банков, взаимодействуя с IT-компаниями, уточнил Ефремов.

Как сообщало ИА REGNUM, банк ранее лишили лицензии. По данным ЦБ РФ, это было сделано за «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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