Джакарта, , 09:06 — REGNUM Посольство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Индонезии вместе с советом международных инвесторов ОАЭ начало кампанию по продвижению двусторонних экономических отношений и инвестиций, сообщает Sindonews.

Кампания проводится в ознаменование 45-летия установления дипломатических отношений между ОАЭ и Индонезией. В запуске кампании приняли участие несколько министров и официальных лиц из ОАЭ и Индонезии.

Посол ОАЭ в Индонезии заявил, что основная цель этой кампании — продемонстрировать большие достижения и прогресс, достигнутые за 45 лет двусторонних дружественных отношений между ОАЭ и Индонезией.

Инвестиции ОАЭ пойдут на финансирование инфраструктурных проектов, включая дороги и порты, туризм, сельское хозяйство и другие стратегические секторы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Китае заявил, что государство инвестирует в провинцию Индонезии $1,38 млрд.

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