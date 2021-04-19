Вашингтон, , 09:06 — REGNUM После того как США ввели очередные санкции против России, Москва пообещала дать на эти действия Вашингтона серьезный ответ, в результате чего отношений между двумя странами достигли нового уровня обострения, пишет Марк Эпископос в статье, вышедшей 17 апреля в The National Interest.

Новые запретительные меры американского правительства включали в себя запрет финансовым учреждениям США покупать облигации Центрального Банка РФ, Национального фонда благосостояния и Министерства финансов. Кроме того, эта директива «дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга в отношении России в случае необходимости», закладывая основу для дальнейших санкций в отношении суверенного долга против РФ в будущем.

Были введены санкции и против шести российских компаний, которые, как считается, были связаны с российскими киберхакерскими операциями. Наконец, Вашингтон выслал десять сотрудников посольства России в Соединенных Штатах, которых обвинили в причастности к разведывательным структурам.

Несмотря на очевидную попытку Джо Байдена сделать санкции более приемлемыми с политической точки зрения для России, эти меры были встречены в Москве крайне враждебной реакцией. На следующий день после введения санкций российские власти, глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответной высылке американских дипломатов, послу США в Москве Джону Салливану было настоятельно рекомендовано вернуться в Вашингтон за «подробными, серьезными консультациями», тогда как российский посол Анатолий Антонов так и не вернулся пока в США.

Более того, Кремль внес в черный список целый ряд официальных лиц США, в том числе советника президента США по внутренней политике Сьюзан Райс, бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси, бывшего помощника президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джона Болтона и директора ФБР Кристофера Рэя.

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«Катастрофические дипломатические последствия этого последнего раунда санкций показывают опасности и подводные камни, с которыми сталкивается президент Байден в попытке сформулировать свою политику в отношении России», — подчеркнул Эпископос.

«Россия считает, что эта политика построена на опасном, стратегически поверхностном представлении о том, что Вашингтон может наказать Москву, когда и где захочет, в то же время ожидая сотрудничества с Россией всякий раз, когда это выгодно интересам США», — добавил он.

По словам обозревателя, такая упрощенная стратегия «кнута и пряника» чревата дальнейшей эскалацией и срывом любых перспектив дальнейшего конструктивного сотрудничества по таким острым вопросам, как война в Донбассе.

В сложившихся условиях, когда отношения США и России достигли исторического минимума, именно администрации Байдена вновь придется решить, сможет ли она сформулировать реалистические рамки для осуществления своей российской политики в ближайшие годы.